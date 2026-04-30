Michelin Aktie
30.04.2026 13:02:11
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Michelin mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Neutral" belassen. Der Quartalsumsatz habe die Erwartungen erfüllt, schrieb David Lesne am Mittwochabend. Die Jahresziele der Franzosen hätten Bestand./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:53 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
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Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
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Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
34,00 €
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Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
-
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
-
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
David Lesne
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse