AstraZeneca Aktie
|153,45EUR
|-0,15EUR
|-0,10%
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
AstraZeneca Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca nach der jährlichen ESMO-Fachkonferenz für Onkologie mit einem Kursziel von 16000 Pence auf "Overweight" belassen. Die Aktie des Pharmaunternehmens steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Analyst Richard Vosser sieht angesichts ihrer Dauer weiterhin eine erhöhte Erfolgswahrscheinlichkeit für die Avanzar-Studie zur Erstlinienbehandlung von fortgeschrittenem oder metastasiertem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs, wie er am Montagabend schrieb. Für 2027 sieht er ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis für die Aktie vor dem Hintergrund eines Jahres mit vielen Nachrichten./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 23:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
160,00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
153,55 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
128,82 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
26.10.26
|FTSE 100-Titel AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AstraZeneca-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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23.10.26
|STOXX-Handel STOXX 50 am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
22.10.26
|STOXX-Handel STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
22.10.26
|Börse Europa: STOXX 50 fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
20.10.26
|AstraZeneca-Aktie fester: KI-Allianz mit Oracle (Dow Jones)
|
20.10.26
|Börse Europa: So performt der STOXX 50 am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
20.10.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 verbucht Verluste (finanzen.at)
|
20.10.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.at)
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|Jefferies & Company Inc.
|07:50
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:50
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|153,65
|0,03%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:31
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|09:30
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:20
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|09:03
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:58
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG
|08:56
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08:45
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|08:15
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|08:15
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|08:13
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|08:07
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:04
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:55
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:50
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:32
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:31
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|07:29
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:43
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:16
|Deutsche Bank Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|BioNTech Buy
|UBS AG
|26.10.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|26.10.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Tesla Overweight
|Barclays Capital
|26.10.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.26
|Nokia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.