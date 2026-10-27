AstraZeneca Aktie

153,45EUR -0,15EUR -0,10%
AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

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27.10.2026 07:50:19

AstraZeneca Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca nach der jährlichen ESMO-Fachkonferenz für Onkologie mit einem Kursziel von 16000 Pence auf "Overweight" belassen. Die Aktie des Pharmaunternehmens steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Analyst Richard Vosser sieht angesichts ihrer Dauer weiterhin eine erhöhte Erfolgswahrscheinlichkeit für die Avanzar-Studie zur Erstlinienbehandlung von fortgeschrittenem oder metastasiertem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs, wie er am Montagabend schrieb. Für 2027 sieht er ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis für die Aktie vor dem Hintergrund eines Jahres mit vielen Nachrichten./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 23:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
160,00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
153,55 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
128,82 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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07:50 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:30 AstraZeneca Outperform RBC Capital Markets
26.10.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

AstraZeneca PLC 153,65 0,03% AstraZeneca PLC

Aktuelle Aktienanalysen

09:31 CANCOM Buy Deutsche Bank AG
09:30 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:20 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
09:16 Beiersdorf Underperform RBC Capital Markets
09:03 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
08:58 Valeo Hold Deutsche Bank AG
08:56 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
08:45 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
08:15 Südzucker Overweight Barclays Capital
08:15 Novartis Market-Perform Bernstein Research
08:13 ATOSS Software Neutral UBS AG
08:07 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:04 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
07:55 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
07:51 HSBC Holdings Hold Jefferies & Company Inc.
07:50 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:32 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:31 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:30 AstraZeneca Outperform RBC Capital Markets
07:29 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:43 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:42 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:41 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
06:16 Deutsche Bank Buy Jefferies & Company Inc.
26.10.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
26.10.26 Schneider Electric Buy Jefferies & Company Inc.
26.10.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
26.10.26 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
26.10.26 BioNTech Buy UBS AG
26.10.26 Amazon Buy UBS AG
26.10.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
26.10.26 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
26.10.26 Tesla Overweight Barclays Capital
26.10.26 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
26.10.26 VINCI Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.10.26 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
26.10.26 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
26.10.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Eni Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.10.26 Nokia Neutral Goldman Sachs Group Inc.
26.10.26 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
26.10.26 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.10.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
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