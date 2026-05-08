Michelin Aktie
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Michelin auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Mit Blick auf die jüngsten Quartalszahlen bevorzugt Jose Asumendi Reifenhersteller, die in Wachstumssegmenten gut positioniert seien, die Erwartungen überboten und Spielraum für ein Übertreffen der Margenerwartungen hätten, wie er in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung schrieb. Vor diesem Hintergrund favorisiert er Continental und die ebenfalls mit "Outperform" empfohlene Pirelli-Aktie gegenüber Michelin. Nokian stuft er mit "Underweight" ein./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 00:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 00:57 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
|
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
30,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
-
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|10:59
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|04.05.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|30.04.26
|Michelin Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|10:59
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|04.05.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|30.04.26
|Michelin Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|04.05.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|30.04.26
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|27.04.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|12.02.26
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|23.10.25
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|10:59
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Michelin Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Michelin Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.26
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
Aktuelle Aktienanalysen
|11:22
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|11:17
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:59
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:36
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:35
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:34
|RATIONAL Buy
|Warburg Research
|10:33
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:32
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|10:17
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|10:17
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|10:16
|ABB Equal Weight
|Barclays Capital
|10:15
|International Consolidated Airlines Overweight
|Barclays Capital
|10:14
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:13
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|10:13
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|10:12
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|09:52
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:26
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|09:25
|SUSS MicroTec Hold
|Warburg Research
|09:14
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:13
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|09:12
|Evonik Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:06
|Evonik Overweight
|Barclays Capital
|09:05
|Commerzbank Overweight
|Barclays Capital
|08:46
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:44
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:43
|GFT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:41
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:41
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:40
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|08:37
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:18
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|08:17
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:17
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|08:16
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:11
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:09
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:24
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|07:15
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|07:13
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|07:09
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|AUMOVIO Overweight
|Barclays Capital
|07:07
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|07:06
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|07:02
|McDonald's Overweight
|Barclays Capital
|07:01
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|06:39
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|06:31
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:30
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|06:29
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.