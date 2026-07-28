Michelin Aktie

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28.07.2026 13:32:50

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Michelin nach Halbjahreszahlen von 30 auf 35 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Zahlenwerk des Reifenherstellers habe die vom Unternehmen eingeleiteten Maßnahmen zu Kostensenkungen sowie eine disziplinierte Investitionspolitik untermauert, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 22:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 22:04 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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