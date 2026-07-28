NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Michelin nach Halbjahreszahlen von 30 auf 35 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Zahlenwerk des Reifenherstellers habe die vom Unternehmen eingeleiteten Maßnahmen zu Kostensenkungen sowie eine disziplinierte Investitionspolitik untermauert, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/rob/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 22:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 22:04 / BST





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