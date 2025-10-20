Michelin Aktie

20.10.2025 15:46:53

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Michelin auf "Outperform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Harry Martin bezog sich in einer am Montag vorliegenden Studie auf neue Details zu den US-Lastwagenzöllen. Diese entsprächen seinen Erwartungen. Der Experte zog daher das Fazit, dass ein "Worst-Case-Szenario" vermieden wurde. Mit Blick auf Reifen erwähnte er, dass diese ausdrücklich als Schlüsselkomponenten aufgeführt seien und damit die Zölle auch für diese erhoben würden./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:50 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

