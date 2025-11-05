Michelin Aktie
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Michelin mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Outperform" belassen. Harry Martin erklärte am Dienstagabend, warum er davon ausgeht, dass etablierte Qualitätsanbieter wie Michelin oder Bridgestone im Reifensektor einen Vorsprung haben dürften. Der technologische Vorsprung dürfte im nächsten Jahrzehnt bestehen bleiben, doch Herausforderer aus China dürften in großem Umfang Marktanteile abnehmen. Michelin ist sein Favorit in Erwartung einer Margensteigerung, während er Continental meidet wegen der Bewertung./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 21:05 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 21:05 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)mehr Nachrichten
|
23.10.25
|ROUNDUP: Continental-Konkurrent Michelin kappt auch 2026er-Gewinnziel (dpa-AFX)
|
23.10.25
|AKTIEN IM FOKUS: Michelin stabil trotz Zielsenkung 2026 - Cashpolitik im Fokus (dpa-AFX)
|
23.10.25
|AKTIEN IM FOKUS: Michelin nach Zielsenkung unter Druck - Conti auch schwach (dpa-AFX)
|
22.10.25
|WDH: Continental-Konkurrent Michelin kappt auch 2026er-Gewinnziel (dpa-AFX)
|
14.10.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Michelin auf 38 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
13.10.25
|ANALYSE-FLASH: UBS belässt Michelin auf 'Buy' - Ziel 37 Euro (dpa-AFX)
|
09.09.25
|IAA 2025: Politiker und Autolobby starten Kampf gegen das Verbrenner-Verbot (Spiegel Online)
|
09.09.25
|IAA 2025: Politiker und Autolobby gegen EU-Verbrennerverbot (Spiegel Online)
