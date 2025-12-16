Michelin Aktie

16.12.2025 10:14:09

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Michelin auf "Outperform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Analyst Harry Martin ging am Dienstagmorgen auf italienische Presseberichte über Kaufinteresse der Franzosen an Alfagomma ein. Theoretisch passe der Hydraulikspezialist genau in ihr Schema, kommentierte Martin. Seine bullische Anlagestory für Michelin basiert vor allem auf Ausschüttungen an die Aktionäre. Solange Michelin für Zukäufe aber im Rahmen von etwa 600 Millionen Euro im Jahr bliebe, dürfte man immer noch üppig ausschütten können, und der Markt dürfte entsprechend positiv reagieren./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 08:38 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 08:38 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)mehr Nachrichten

Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)mehr Analysen

10:14 Michelin Outperform Bernstein Research
10.12.25 Michelin Underweight Barclays Capital
09.12.25 Michelin Buy Deutsche Bank AG
03.12.25 Michelin Outperform Bernstein Research
03.12.25 Michelin Neutral UBS AG
