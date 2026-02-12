Michelin Aktie
12.02.2026 14:04:27
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Michelin mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Outperform" belassen. Das vierte Quartal sei sehr stark gewesen, schrieb Harry Martin am Donnerstag nach endgültigen Zahlen. Die Franzosen gingen 2026 von einem stabilen Reifenmarkt aus./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 18:47 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 18:47 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
