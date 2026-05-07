Michelin Aktie
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Michelin nach einer hauseigenen Roadshow mit dem Unternehmen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Reifenhersteller bleibe für die Volumenentwicklung im zweiten Halbjahr optimistisch und halte trotz Zukaufsplänen an seiner Dividenden- und Aktienrückkauf-Politik fest, schrieb Harry Martin in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 16:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform
|
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
38,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
-
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|
14.04.26
|ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Michelin auf 'Equal Weight' - Ziel hoch auf 30 Euro (dpa-AFX)
|
15.02.26
|Duty-free group Avolta bets on Michelin-starred chefs and magic tricks (Financial Times)
|
12.02.26
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Michelin auf 'Buy' - Ziel 35 Euro (dpa-AFX)
|
13.01.26