Michelin Aktie
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Michelin auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Harry Martin beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit den Gründen einer Schwäche am nordamerikanischen Reifenmarkt. Eine erste Antwort sei das Wetter, aber auch Reifenimporte und hohe Vergleichszahlen seien ein Ansatz. Letztlich führt er es aber auf die schwache Verbraucherstimmung zurück./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 16:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform
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Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
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Analyst:
Bernstein Research
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Kursziel:
38,00 €
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Rating jetzt:
Outperform
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Kurs*:
-
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
-
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Harry Martin
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KGV*:
-
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