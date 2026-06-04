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04.06.2026 15:04:15

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Michelin auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Harry Martin beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit den Gründen einer Schwäche am nordamerikanischen Reifenmarkt. Eine erste Antwort sei das Wetter, aber auch Reifenimporte und hohe Vergleichszahlen seien ein Ansatz. Letztlich führt er es aber auf die schwache Verbraucherstimmung zurück./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 16:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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