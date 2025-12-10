Michelin Aktie

10.12.2025 09:16:30

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Michelin mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Underweight" belassen. Auch 2026 dürften Europas Autozulieferer mit deutlich steigender Profitabilität von ihren Optimierungsmaßnahmen profitieren, während die Erlöse weiter unter Druck stehen dürften, schrieben die Analysten Erwann Dagorne und Henning Cosman am Dienstagabend in ihrem Ausblick. Erst 2027 dürfte der Schwung abebben. Michelin stehe allerdings weiter unter Druck. Die Experten rechnen nach der Gewinnwarnung im dritten Quartal und dem Reset der Ziele für 2026 mit einem neuerlichen "Realitätscheck"./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 21:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

* Zum Zeitpunkt der Analyse

