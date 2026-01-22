Michelin Aktie

22.01.2026 08:47:43

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Michelin nach Eckdaten für 2025 auf "Underweight" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die Resultate hätten die Erwartungen zwar übertroffen, seien aber in der Sache von geringer Qualität, schrieb Erwann Dagorne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Profitiert habe der Reifenhersteller vom eingesetzten Betriebskapital und von seiner Kostendisziplin. Hierzu hätten vor allem niedrigere Rohstoffpreise beigetragen./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 20:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 20:39 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Underweight
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Erwann Dagorne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

08:47 Michelin Underweight Barclays Capital
07:29 Michelin Outperform Bernstein Research
13.01.26 Michelin Buy Deutsche Bank AG
13.01.26 Michelin Neutral UBS AG
13.01.26 Michelin Outperform Bernstein Research
