LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Michelin nach Eckdaten für 2025 auf "Underweight" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die Resultate hätten die Erwartungen zwar übertroffen, seien aber in der Sache von geringer Qualität, schrieb Erwann Dagorne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Profitiert habe der Reifenhersteller vom eingesetzten Betriebskapital und von seiner Kostendisziplin. Hierzu hätten vor allem niedrigere Rohstoffpreise beigetragen./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 20:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 20:39 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.