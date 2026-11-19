ams Aktie
ams neutral
Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die in Zürich notierten Aktien von ams-Osram von 23 auf 18 Franken gekürzt. Das Anlagevotum "Hold" hat der zuständige Experte Robert Sanders für die Aktie des steirischen Chip- und Sensorherstellers unverändert gelassen.
Die Ergebnisse für das dritte Quartal enthielten kleine Kritikpunkte, die zu einer negativen Reaktion führten, hieß es in der aktuellen Studie.
Zum Vergleich: Am Donnerstagvormittag notierten die ams Osram-Titel an der Züricher Börse bei 14,31 Franken.
Analysierendes Institut Deutsche Bank Research
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ger/ste
ISIN AT0000A18XM4 WEB https://ams-osram.com/
AFA0038 2026-11-19/11:18
|Zusammenfassung: ams AG neutral
|
Unternehmen:
ams AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
18,00 CHF
|
Rating jetzt:
neutral
|
Kurs*:
-
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Robert Sanders
|
KGV*:
-
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