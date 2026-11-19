MBB Aktie
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WKN DE: A0ETBQ / ISIN: DE000A0ETBQ4
MBB SE Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für MBB SE von 211 auf 223 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Beteiligungsgesellschaft habe ein weiteres starkes Quartal hinter sich, schrieb Gerhard Orgonas am Mittwoch. Die Beteiligung Vorwerk habe eine rekordhohe Profitabilität erreicht. Zudem habe die Beteiligung Aumann trotz schwächerer Umsätze die Vorgaben für die Margen erhöht./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 17:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MBB SE Hold
|
Unternehmen:
MBB SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
223,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
213,50 €
|
Abst. Kursziel*:
4,45%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
212,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,19%
|
Analyst Name::
Gerhard Orgonas
|
KGV*:
-
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