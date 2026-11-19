Sanofi Aktie
|84,48EUR
|-1,26EUR
|-1,47%
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
Sanofi Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi nach einem Treffen mit dem neuen Entwicklungschef Paolo Fontoura mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Am Markt überwiege wohl die Skepsis hinsichtlich einer Trendwende bei der Entwicklung neuer Produkte, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Doch die Aussagen Fontouras seien glaubwürdig gewesen und sorgten für Zuversicht./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
95,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
84,86 €
|
Abst. Kursziel*:
11,95%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
84,48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,45%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sanofi S.A.
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|Deutsche Bank AG
|17.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|06.11.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|09:50
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|06.11.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|09:50
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|02.11.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|84,55
|-1,39%
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|09:54
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|09:54
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|09:53
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|09:52
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:51
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|09:50
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|09:32
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:29
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:19
|MBB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:18
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|09:18
|Ryanair Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:17
|International Consolidated Airlines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:17
|easyJet Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|AIR France-KLM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Lufthansa Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:15
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:12
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:10
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:08
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|08:51
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|08:00
|Michelin Market-Perform
|Bernstein Research
|07:30
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:18
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|Wacker Neuson Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|07:13
|BioNTech Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:12
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:10
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:06
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.26
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|18.11.26
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|PATRIZIA Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.26
|Springer Nature Overweight
|Barclays Capital
|18.11.26
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.26
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|ASOS Neutral
|UBS AG