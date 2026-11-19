HUGO BOSS Aktie
|38,16EUR
|-0,01EUR
|-0,03%
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
HUGO BOSS Sell
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Hugo Boss von 60 auf 35 Euro nahezu halbiert und die Aktien von "Buy" auf "Sell" abgestuft. Absicherungsgeschäfte im Kontext der Übernahme durch Frasers hielten den Kurs auf kurze Sicht an der Marke von 38 Euro, schrieb Christoph Dolleschal am Donnerstag. Ab Mitte 2027 dürfte die Unterstützung durch Aktienoptionen schwinden und der Kurs dürfte sich seinem Kursziel von 35 Euro annähern. Auch eine Dividendenaktie werde Hugo Boss wohl in den kommenden Jahren nicht werden./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 07:51 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Sell
|
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
35,00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
36,37 €
|
Abst. Kursziel*:
-3,77%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
38,16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8,28%
|
Analyst Name::
Christoph Dolleschal
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HUGO BOSS AG
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|10:45
|HUGO BOSS Sell
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|12.11.26
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|HUGO BOSS Sell
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|10:45
|HUGO BOSS Sell
|Warburg Research
|12.11.26
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|HUGO BOSS Sell
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|11.08.26
|HUGO BOSS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.12.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|HUGO BOSS Kaufen
|DZ BANK
|04.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|03.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|10:45
|HUGO BOSS Sell
|Warburg Research
|10.11.26
|HUGO BOSS Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.26
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|HUGO BOSS AG
|38,18
|0,03%
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|11:18
|ams neutral
|Deutsche Bank AG
|11:04
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|11:01
|Bechtle Buy
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|10:54
|Polytec add
|Baader Bank
|10:45
|HUGO BOSS Sell
|Warburg Research
|10:06
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:57
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|09:54
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|09:54
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|09:53
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|09:52
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:51
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|09:50
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|09:32
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:29
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:19
|MBB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:18
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|09:18
|Ryanair Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:17
|International Consolidated Airlines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:17
|easyJet Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|AIR France-KLM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Lufthansa Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:15
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:12
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:10
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:08
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|08:51
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|08:00
|Michelin Market-Perform
|Bernstein Research
|07:30
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:18
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|Wacker Neuson Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|07:13
|BioNTech Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:12
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:10
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:06
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.26
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|18.11.26
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|PATRIZIA Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.26
|Springer Nature Overweight
|Barclays Capital