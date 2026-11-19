easyJet Aktie
|8,24EUR
|0,01EUR
|0,07%
WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
easyJet Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 715 Pence auf "Hold" belassen. Seit den Zwischenwahlen in den USA hätten sich die Kurse der europäischen Fluggesellschaften erholt, während die Ölpreise deutlich gefallen seien, schrieb Graham Hunt in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Doch auch wenn sich die Rahmenbedingungen etwas entspannt hätten, werde das kommende Jahr wegen höherer Input- und Kapitalkosten weiterhin schwierig. Der Analyst gibt daher etablierten Marktführern mit starken Wettbewerbsvorteilen den Vorzug. Sie seien besser aufgestellt, um die Preisgestaltung zu steuern und Marktschocks zu überstehen. Seine Favoriten sind IAG und Ryanair./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 18:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Hold
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
7,15 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
8,26 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
6,89 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Graham Hunt
|
KGV*:
-
Nachrichten zu easyJet plc
|
17.11.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 beendet den Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet PLC (EQS Group)
|
17.11.26
|FTSE 100-Titel easyJet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in easyJet von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
16.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet PLC (EQS Group)
|
13.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
|
12.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
|
10.11.26
|FTSE 100-Wert easyJet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein easyJet-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
09.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
Analysen zu easyJet plc
|09:17
|easyJet Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|14.10.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:17
|easyJet Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|14.10.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|25.06.26
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|15.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|02.06.26
|easyJet Buy
|UBS AG
|01.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|23.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:17
|easyJet Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|14.10.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|easyJet plc
|8,24
|0,07%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:57
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|09:29
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:19
|MBB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:18
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|09:18
|Ryanair Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:17
|International Consolidated Airlines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:17
|easyJet Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|AIR France-KLM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Lufthansa Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:15
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:12
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:10
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:08
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|08:51
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|08:00
|Michelin Market-Perform
|Bernstein Research
|07:30
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:18
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|Wacker Neuson Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|07:13
|BioNTech Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:12
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:10
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:06
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.26
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|18.11.26
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|PATRIZIA Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.26
|Springer Nature Overweight
|Barclays Capital
|18.11.26
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.26
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|ASOS Neutral
|UBS AG
|18.11.26
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|18.11.26
|AUMOVIO Hold
|Warburg Research
|18.11.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|18.11.26
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|18.11.26
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|18.11.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.26
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|18.11.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.26
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.