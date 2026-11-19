Polytec Aktie
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WKN: A00XX / ISIN: AT0000A00XX9
Polytec add
Die Analysten der Baader Bank stufen die Aktien der heimischen Polytec aktuell mit dem Anlagevotum "Add" ein. Das 6-Monats-Kursziel bezifferte der zuständige Experte Martin Schnee mit 5,06 Euro.
Polytec sah sich mit einer perfekten Sturmfront aus geringeren Produktabrufen und Produktionsproblemen konfrontiert, hieß es in der aktuellen Studie. Diversifizierung wird immer wichtiger, und die Umstrukturierung sollte durch einen schnelleren Ausbau des Nicht-Automobilgeschäfts beschleunigt werden. Das Unternehmen hatte bereits vorläufige Zahlen veröffentlicht, die den Erwartungen der Baader-Experten entsprachen.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Baader-Analysten 0,12 Euro für 2026, sowie 0,35 bzw. 0,41 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,15 Euro für 2026, sowie 0,20 bzw. 0,25 Euro für 2027 bzw. 2028.
Zum Vergleich: Am Donnerstagvormittag notierten die Polytec-Titel an der Wiener Börse bei 4,16 Euro.
Analysierendes Institut Baader Bank
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ger/ste
ISIN AT0000A00XX9 WEB http://www.polytec.at/
AFA0037 2026-11-19/10:54
|Zusammenfassung: Polytec add
|
Unternehmen:
Polytec
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
5,06 €
|
Rating jetzt:
add
|
Kurs*:
4,16 €
|
Abst. Kursziel*:
21,63%
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Rating update:
-
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Kurs aktuell:
4,08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,02%
|
Analyst Name::
Martin Schnee
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KGV*:
-
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