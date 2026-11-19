Alstom Aktie
|8,87EUR
|-0,30EUR
|-3,27%
WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475
Alstom Sell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Alstom von 9 auf 8,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analystin Daniela Costa resümierte am Mittwoch den Halbjahresbericht und die Gewinnwarnung des Bahntechnikkonzerns. Sie kappte ihre Schätzungen und wies auf deutliche Rückschlagsrisiken hin, während sie im Investitionsgütersektor ansonsten im Schnitt klares Potenzial sieht./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 17:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alstom S.A. Sell
|
Unternehmen:
Alstom S.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
8,50 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
8,96 €
|
Abst. Kursziel*:
-5,16%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
8,87 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4,13%
|
Analyst Name::
Daniela Costa
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Alstom S.A.
Analysen zu Alstom S.A.
|14:17
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.26
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Alstom Halten
|DZ BANK
|04.11.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:17
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.26
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Alstom Halten
|DZ BANK
|04.11.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.11.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Alstom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:17
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|04.06.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.04.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|18.11.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.26
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Alstom Halten
|DZ BANK
|03.11.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Alstom S.A.
|9,00
|-1,77%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:44
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|14:44
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:38
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:20
|Talanx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:17
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:35
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:30
|Valeo Neutral
|UBS AG
|11:30
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|11:29
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|11:29
|Michelin Neutral
|UBS AG
|11:28
|Continental Buy
|UBS AG
|11:25
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|11:24
|Tesla Neutral
|UBS AG
|11:24
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|11:23
|Renault Sell
|UBS AG
|11:23
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|11:21
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|11:20
|BMW Neutral
|UBS AG
|11:18
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|11:18
|ams neutral
|Deutsche Bank AG
|11:16
|Santander Buy
|UBS AG
|11:04
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|11:01
|Bechtle Buy
|UBS AG
|10:54
|Polytec add
|Baader Bank
|10:45
|HUGO BOSS Sell
|Warburg Research
|10:06
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:57
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|09:54
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|09:54
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|09:53
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|09:52
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:51
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|09:50
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|09:32
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:29
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:19
|MBB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:18
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|09:18
|Ryanair Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:17
|International Consolidated Airlines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:17
|easyJet Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|AIR France-KLM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Lufthansa Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:15
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:12
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:10
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:08
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|08:51
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG