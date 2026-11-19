OHB Aktie
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WKN: 593612 / ISIN: DE0005936124
OHB SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für OHB von 358 auf 346 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Satellitenhersteller sei gut positioniert für Europas Aufbau souveräner Raumfahrtkapazitäten, schrieb Michael Filatov am Donnerstag. Das damit zusammenhängende Aufwärtspotenzial sei im Aktienkurs noch nicht eingepreist. Das niedrigere Kursziel basiere auf einer aktualisierten Bewertung der Branche./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 07:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: OHB SE Buy
|
Unternehmen:
OHB SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
346,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
181,80 €
|
Abst. Kursziel*:
90,32%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
182,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
90,11%
|
Analyst Name::
Michael Filatov
|
KGV*:
-
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