Verbund Aktie
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WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
Verbund Equal weight
Die Analysten von Barclays haben ihre Einstufung "Equal Weight" für die Aktien des Verbund bestätigt. Das Kursziel wurde in einer Branchenstudie vom Freitag von 64,0 auf 63,0 Euro gekürzt. Analyst Peter Crampton begründete die Senkung mit leicht gestiegenen Kapitalkosten (WACC) und angepassten Rohstoffpreisannahmen.
Zum Vergleich: An der Wiener Börse schlossen die Verbund-Aktien am Montag bei 56,90 Euro.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Barclays-Analysten 3,17 Euro für 2026 sowie 3,84 bzw. 3,76 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,90 Euro für 2026 sowie 2,11 bzw. 2,07 Euro für 2027 bzw. 2028.
Analysierendes Institut Barclays
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
spa
ISIN AT0000746409 WEB http://www.verbund.com
AFA0046 2026-08-17/19:27
|Zusammenfassung: Verbund AG Equal weight
|
Unternehmen:
Verbund AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
63,00 €
|
Rating jetzt:
Equal weight
|
Kurs*:
56,90 €
|
Abst. Kursziel*:
10,72%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
56,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,01%
|
Analyst Name::
Peter Crampton
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Verbund AG
|
16:00
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13.08.26
|ATX-Papier Verbund-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Verbund-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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13.08.26
|Börse Wien in Grün: ATX zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
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12.08.26
|Gewinne in Wien: ATX schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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12.08.26
|Börse Wien: ATX im Plus (finanzen.at)
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11.08.26
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Analysen zu Verbund AG
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|Barclays Capital
|14.08.26
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|RBC Capital Markets
|06.08.26
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|23.07.26
|Verbund Sell
|UBS AG
|23.07.26
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|Deutsche Bank AG
|16.07.26
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|Verbund neutral
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|Verbund Hold
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Aktien in diesem Artikel
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Aktuelle Aktienanalysen
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|05:58
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