Verbund Aktie

56,90EUR 0,50EUR 0,89%
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WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409

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17.08.2026 19:27:00

Verbund Equal weight

Die Analysten von Barclays haben ihre Einstufung "Equal Weight" für die Aktien des Verbund bestätigt. Das Kursziel wurde in einer Branchenstudie vom Freitag von 64,0 auf 63,0 Euro gekürzt. Analyst Peter Crampton begründete die Senkung mit leicht gestiegenen Kapitalkosten (WACC) und angepassten Rohstoffpreisannahmen.

Zum Vergleich: An der Wiener Börse schlossen die Verbund-Aktien am Montag bei 56,90 Euro.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Barclays-Analysten 3,17 Euro für 2026 sowie 3,84 bzw. 3,76 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,90 Euro für 2026 sowie 2,11 bzw. 2,07 Euro für 2027 bzw. 2028.

Analysierendes Institut Barclays

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

spa

ISIN AT0000746409 WEB http://www.verbund.com

AFA0046 2026-08-17/19:27

Zusammenfassung: Verbund AG Equal weight
Unternehmen:
Verbund AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
63,00 €
Rating jetzt:
Equal weight 		Kurs*:
56,90 € 		Abst. Kursziel*:
10,72%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
56,75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,01%
Analyst Name::
Peter Crampton 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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