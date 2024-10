NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Philips mit einem Kursziel von 24,70 Euro auf "Neutral" belassen. Für die anstehenden Quartalszahlen des Medizintechnikkonzerns lägen seine Schätzungen beim Umsatz und beim bereinigten operativen Ergenbis (Ebitda) ein wenig über den jüngsten Konsensprognosen, schrieb Analyst David Adlington in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Der Margenausblick habe zwar Luft nach oben. Das Management dürfte es aber bevorzugen, eher niedrige Ziele auszugeben und diese dann zu übertreffen. Für sonderlich attraktiv hält Adlington die Aktie vor der Zahlenvorlage nicht./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2024 / 22:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2024 / 00:15 / BST





