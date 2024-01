ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Philips auf "Sell" mit einem Kursziel von 15,40 Euro belassen. Die Einstellung des Verkaufs verschiedener Beatmungsgeräte in den USA wertete Analyst Graham Doyle als verunsichernden Faktor. Denn ungeachtet der laufenden rechtlichen Schwierigkeiten rund um Schlafhilfen und Beatmungsgeräte von Philips rechneten Investoren nicht mit einem Ende des Verkaufs jeglicher Beatmungsprodukte, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2024 / 07:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2024 / 07:22 / GMT



