Prosus Aktie
|38,66EUR
|1,23EUR
|3,29%
WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783
Prosus Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Prosus nach Zahlen mit einem Kursziel von 66,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Jahreszahlen ließen auf ein zweites Halbjahr über den Konsensschätzungen schließen, schrieb Giles Thorne am Montag. Was den Ausblick betrifft, habe sich das Tech-Beteiligungsunternehmen nur auf qualitative Aussagen eingelassen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 02:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 02:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Prosus N.V. Buy
|
Unternehmen:
Prosus N.V.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
66,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
38,56 €
|
Abst. Kursziel*:
72,46%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
38,66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
72,03%
|
Analyst Name::
Giles Thorne
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Prosus N.V.
|
14:10
|ROUNDUP: Internet-Holding Prosus steigert operatives Ergebnis deutlich (dpa-AFX)
|
10:03
|EURO STOXX 50-Papier Prosus-Aktie: So viel hätte eine Investition in Prosus von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
25.06.26
|Prosus-Aktie mit Verlusten: Hunderte Millionen in Krankenversicherer Alan investiert (Dow Jones)
|
24.06.26