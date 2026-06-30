Prosus Aktie

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WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783

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30.06.2026 06:39:32

Prosus Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Ziel für Prosus von 73 auf 74 Euro angehoben. Die Telefonkonferenz nach der soliden Geschäftsjahresbilanz der Beteiligungsgesellschaft sei beruhigend gewesen, schrieb Marcus Diebel am Montagabend./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 21:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Prosus N.V. Underweight
Unternehmen:
Prosus N.V. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
38,76 € 		Abst. Kursziel*:
90,94%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
39,06 € 		Abst. Kursziel aktuell:
89,45%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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