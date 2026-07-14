NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Prosus mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Overweight" belassen. Nachdem der Ausblick auf das zweite Quartal der chinesischen Prosus-Beteiligung Tencent erstellt und das Kursziel der Aktie angehoben worden sei, habe er nun seine Schätzungen für die niederländische Internet-Beteiligungsgesellschaft entsprechend aktualisiert, schrieb Marcus Diebel am Montag. An dem in Euro lautenden Kursziel für Prosus ändere sich aber nichts./ck/rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 18:33 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 00:15 / BST



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