Prosus Aktie
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WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783
Prosus Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Prosus mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Overweight" belassen. Nachdem der Ausblick auf das zweite Quartal der chinesischen Prosus-Beteiligung Tencent erstellt und das Kursziel der Aktie angehoben worden sei, habe er nun seine Schätzungen für die niederländische Internet-Beteiligungsgesellschaft entsprechend aktualisiert, schrieb Marcus Diebel am Montag. An dem in Euro lautenden Kursziel für Prosus ändere sich aber nichts./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 18:33 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Prosus N.V. Overweight
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Unternehmen:
Prosus N.V.
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
74,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
38,67 €
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Abst. Kursziel*:
91,36%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
39,30 €
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Abst. Kursziel aktuell:
88,30%
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Analyst Name::
Marcus Diebel
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KGV*:
-