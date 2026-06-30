Prosus Aktie

38,24EUR -0,22EUR -0,56%
Prosus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.06.2026 09:58:07

Prosus Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Prosus mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Die Internet-Beteiligungsholding habe im abgelaufenen Geschäftsjahr die eigenen, ehrgeizigen Ziele übertroffen, schrieb Nizla Naizer in ihrer am Dienstag vorliegenden Reaktion auf die Zahlen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 07:57 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Prosus N.V. Buy
Unternehmen:
Prosus N.V. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
38,13 € 		Abst. Kursziel*:
94,05%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
38,24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
93,54%
Analyst Name::
Nizla Naizer 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Prosus N.V.

mehr Nachrichten