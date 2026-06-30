FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Prosus mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Die Internet-Beteiligungsholding habe im abgelaufenen Geschäftsjahr die eigenen, ehrgeizigen Ziele übertroffen, schrieb Nizla Naizer in ihrer am Dienstag vorliegenden Reaktion auf die Zahlen./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 07:57 / CET





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