Prosus Aktie
|38,24EUR
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|-0,56%
WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783
30.06.2026 09:58:07
Prosus Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Prosus mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Die Internet-Beteiligungsholding habe im abgelaufenen Geschäftsjahr die eigenen, ehrgeizigen Ziele übertroffen, schrieb Nizla Naizer in ihrer am Dienstag vorliegenden Reaktion auf die Zahlen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Prosus N.V. Buy
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Unternehmen:
Prosus N.V.
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Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
74,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
38,13 €
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Abst. Kursziel*:
94,05%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
38,24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
93,54%
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Analyst Name::
Nizla Naizer
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse