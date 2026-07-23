Prosus Aktie
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|0,76%
WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783
Prosus Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Prosus von 74 auf 72 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Technologieholding nehme aufgrund ihrer erreichten Größe und eines selbst entwickelten KI-Modells eine Sonderstellung unter den von ihr beobachteten Unternehmen ein, schrieb Nizla Naizer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Selbst wenn man argumentiere, dass ein Bewertungsabschlag wegen der Beteiligung an Tencent gerechtfertigt sei, wären die übrigen bedeutenden Vermögenswerte von Prosus auf diesem Kursniveau kaum oder gar nicht bewertet./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Prosus N.V. Buy
|
Unternehmen:
Prosus N.V.
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Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
72,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
37,13 €
|
Abst. Kursziel*:
93,89%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
37,19 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
93,63%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
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