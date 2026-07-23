Prosus Aktie

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WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783

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23.07.2026 11:30:57

Prosus Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Prosus von 74 auf 72 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Technologieholding nehme aufgrund ihrer erreichten Größe und eines selbst entwickelten KI-Modells eine Sonderstellung unter den von ihr beobachteten Unternehmen ein, schrieb Nizla Naizer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Selbst wenn man argumentiere, dass ein Bewertungsabschlag wegen der Beteiligung an Tencent gerechtfertigt sei, wären die übrigen bedeutenden Vermögenswerte von Prosus auf diesem Kursniveau kaum oder gar nicht bewertet./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Prosus N.V. Buy
Unternehmen:
Prosus N.V. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
72,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
37,13 € 		Abst. Kursziel*:
93,89%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
37,19 € 		Abst. Kursziel aktuell:
93,63%
Analyst Name::
Nizla Naizer 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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