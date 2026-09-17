Reckitt Benckiser Group Aktie
|58,76EUR
|-0,60EUR
|-1,01%
WKN DE: A420TB / ISIN: GB00BSZBP530
Reckitt Benckiser Group Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Reckitt mit einem Kursziel von 7500 Pence auf "Outperform" belassen. Analyst Callum Elliott wertete am Mittwoch die Daten von US-Kassenscannern hinsichtlich der Produkte der europäischen Konsumgüterkonzerne aus. Reckitt stehe weiter unter Druck wegen der deutlich ungünstigen Entwicklung bei Preisen und Geschäftsmix./ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 16:27 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 16:27 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs Outperform
|
Unternehmen:
Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
75,00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
58,82 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
50,48 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs
|
12:26
|Donnerstagshandel in London: Börsianer lassen FTSE 100 steigen (finanzen.at)
|
09:28
|LSE-Handel: FTSE 100 klettert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
03.09.26
|Handel in London: FTSE 100 beendet den Donnerstagshandel im Plus (finanzen.at)
|
03.09.26
|Freundlicher Handel: Am Nachmittag Gewinne im FTSE 100 (finanzen.at)
|
02.09.26
|LSE-Handel FTSE 100 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
01.09.26
|Dienstagshandel in London: FTSE 100 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
01.09.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 fällt nachmittags (finanzen.at)
|
01.09.26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
Analysen zu Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs
|12:33
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|01.09.26
|Reckitt Benckiser Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Reckitt Benckiser Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:33
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|01.09.26
|Reckitt Benckiser Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Reckitt Benckiser Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:33
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|01.09.26
|Reckitt Benckiser Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Reckitt Benckiser Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs
|58,76
|-1,01%
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|13:41
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|13:37
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|13:35
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|13:34
|Nike Neutral
|UBS AG
|12:33
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|12:33
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|12:32
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|12:32
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|12:31
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|12:31
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|12:30
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|12:24
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|12:24
|Fresenius Buy
|UBS AG
|12:22
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:21
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:21
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Overweight
|Barclays Capital
|12:21
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:15
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:14
|Novartis Neutral
|UBS AG
|12:14
|GSK Neutral
|UBS AG
|12:14
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|10:12
|PORR kaufen
|Erste Group Bank
|10:02
|Raiffeisen accumulate
|Erste Group Bank
|09:24
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:18
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:17
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:13
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:12
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|08:19
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:56
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|16.09.26
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|16.09.26
|Barclays Buy
|UBS AG
|16.09.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|16.09.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Saint-Gobain Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|BioNTech Buy
|UBS AG