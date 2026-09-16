Diageo Aktie
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WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
Diageo Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Diageo von 1770 auf 1734 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Mitch Collett bleibt in Europa skeptisch für Spirituosenhersteller, selektiv bei Brauereien und optimistisch im Bereich Softdrinks, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Branchenkommentar schrieb. Nach der Auswertung einer Werbungs- und Verkaufsförderungsanalyse empfahl er aber AB Inbev und Campari zum Kauf./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Hold
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
17,34 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
18,80 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
15,97 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Mitch Collett
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Diageo plc
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11.09.26
|FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Diageo von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
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07.09.26
|Handel in London: FTSE 100 zeigt sich am Montagmittag fester (finanzen.at)
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07.09.26
|Montagshandel in London: FTSE 100 beginnt die Montagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
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04.09.26
|FTSE 100-Titel Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Diageo von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
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03.09.26
|Handel in London: FTSE 100 beendet den Donnerstagshandel im Plus (finanzen.at)
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03.09.26
|Freundlicher Handel: Am Nachmittag Gewinne im FTSE 100 (finanzen.at)
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28.08.26
|FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Diageo von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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28.08.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu Diageo plc
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