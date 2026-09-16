Unilever Aktie
|54,12EUR
|0,05EUR
|0,09%
WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
Unilever Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5800 Pence auf "Outperform" belassen. Die europäische Konsumgüterbranche habe sich im chinesischen Onlinehandel im August sehr unterschiedlich entwickelt, schrieb Callum Elliott am Mittwoch. Unilever habe Absatz und Marktanteile eingebüßt. Besonders der Bereich Nahrungsmittel & Erfrischungen sei schwach gelaufen./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 11:11 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 11:11 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Outperform
|
Unternehmen:
Unilever PLC
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
58,00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
46,06 £
|
Abst. Kursziel*:
25,91%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
46,35 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,13%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Unilever PLC
|
12:26
|Börse Europa: STOXX 50 am Mittwochmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
10:03
|FTSE 100-Papier Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Unilever-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09:28
|STOXX-Handel: STOXX 50 startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15.09.26
|Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 mittags schwächer (finanzen.at)
|
09.09.26
|FTSE 100-Wert Unilever-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Unilever-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
08.09.26
|Schwacher Handel in Europa: Das macht der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
07.09.26
|Montagshandel in Europa: STOXX 50 stagniert letztendlich (finanzen.at)
|
07.09.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Start in Rot (finanzen.at)
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|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|20.08.26
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|04.08.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|29.07.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|29.07.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|28.07.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Unilever PLC
|54,23
|0,30%
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|L'Oréal Market-Perform
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|13:34
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|13:33
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|13:32
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|13:21
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|10:26
|Barclays Buy
|UBS AG
|10:25
|Zalando Buy
|UBS AG
|10:15
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|10:13
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|10:12
|Saint-Gobain Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:11
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:09
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:03
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|09:49
|BioNTech Buy
|UBS AG
|09:47
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|09:46
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|09:08
|AT & S kaufen
|Erste Group Bank
|08:34
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:34
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:08
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:53
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:52
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:39
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:23
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:20
|Stellantis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|15.09.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|15.09.26
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|15.09.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.09.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|15.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG