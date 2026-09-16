Unilever Aktie

54,12EUR 0,05EUR 0,09%
Unilever für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90

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16.09.2026 13:41:29

Unilever Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5800 Pence auf "Outperform" belassen. Die europäische Konsumgüterbranche habe sich im chinesischen Onlinehandel im August sehr unterschiedlich entwickelt, schrieb Callum Elliott am Mittwoch. Unilever habe Absatz und Marktanteile eingebüßt. Besonders der Bereich Nahrungsmittel & Erfrischungen sei schwach gelaufen./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 11:11 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 11:11 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever PLC Outperform
Unternehmen:
Unilever PLC 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
58,00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
46,06 £ 		Abst. Kursziel*:
25,91%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
46,35 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
25,13%
Analyst Name::
Callum Elliott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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13:41 Unilever Outperform Bernstein Research
07.09.26 Unilever Outperform Bernstein Research
07.09.26 Unilever Hold Deutsche Bank AG
01.09.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.08.26 Unilever Outperform Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel

Unilever PLC 54,23 0,30% Unilever PLC

Aktuelle Aktienanalysen

13:41 Unilever Outperform Bernstein Research
13:40 Reckitt Benckiser Group Outperform Bernstein Research
13:38 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
13:38 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
13:34 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
13:33 Danone Outperform Bernstein Research
13:32 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
13:21 Fresenius Overweight Barclays Capital
10:26 Barclays Buy UBS AG
10:25 Zalando Buy UBS AG
10:15 Diageo Hold Deutsche Bank AG
10:13 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Deutsche Bank AG
10:12 Saint-Gobain Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:11 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:09 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:03 Siemens Outperform Bernstein Research
09:49 BioNTech Buy UBS AG
09:47 AB InBev Buy Deutsche Bank AG
09:46 AstraZeneca Buy UBS AG
09:08 AT & S kaufen Erste Group Bank
08:34 Volkswagen Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:34 Renault Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:08 BioNTech Buy Jefferies & Company Inc.
07:53 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
07:52 BioNTech Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:39 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:38 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:30 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:23 Porsche vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:20 Stellantis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:19 BMW Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:18 Mercedes-Benz Group Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.26 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
15.09.26 BioNTech Buy Jefferies & Company Inc.
15.09.26 Rio Tinto Kaufen DZ BANK
15.09.26 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
15.09.26 Eni Overweight Barclays Capital
15.09.26 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
15.09.26 AXA Outperform RBC Capital Markets
15.09.26 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.
15.09.26 UniCredit Sector Perform RBC Capital Markets
15.09.26 arGEN-X Buy Jefferies & Company Inc.
15.09.26 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.09.26 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
15.09.26 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
15.09.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
15.09.26 Novartis Hold Deutsche Bank AG
15.09.26 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
15.09.26 DHL Group Buy Deutsche Bank AG
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