Siemens Aktie
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WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
16.09.2026 10:03:42
Siemens Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Outperform" belassen. Die Aktien der Münchner seien ein Bernstein-Topfavorit für das zweite Halbjahr, schrieb Alasdair Leslie am Dienstag. Im Bereich Digital Industries (DI) sieht er das größte Ergebnispotenzial./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 15:49 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 04:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Outperform
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
330,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
261,20 €
|
Abst. Kursziel*:
26,34%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
260,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,85%
|
Analyst Name::
Alasdair Leslie
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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