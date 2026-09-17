Novartis Aktie
|122,32EUR
|1,14EUR
|0,94%
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
Novartis Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis auf "Neutral" belassen. Matthew Weston beleuchtete am Mittwoch die Verschreibungstrends der entscheidenden Medikamente für die europäische Pharmabranche und daraus resultierende Produktumsätze im dritten Quartal. Für Scemblix von Novartis ist er für die USA deutlich optimistischer als der Konsens. Der Start laufe sehr gut. Für Cosentyx ist er derweil zurückhaltender./ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 14:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Neutral
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
114,74 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
116,02 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novartis AG
|
17:58
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 schließt im Plus (finanzen.at)
|
17:58
|Freundlicher Handel: SMI zum Ende des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15:58
|Starker Wochentag in Zürich: SMI-Anleger greifen am Donnerstagnachmittag zu (finanzen.at)
|
15:58
|Freundlicher Handel in Europa: Am Nachmittag Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.at)
|
12:26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
09:28
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:28
|Aufschläge in Zürich: SMI-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
16.09.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Novartis AG
|12:14
|Novartis Neutral
|UBS AG
|15.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|11.09.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:14
|Novartis Neutral
|UBS AG
|15.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|11.09.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.03.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.03.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:14
|Novartis Neutral
|UBS AG
|15.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|11.09.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Novartis AG
|122,64
|1,20%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:38
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:41
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|13:37
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|13:35
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|13:34
|Nike Neutral
|UBS AG
|12:33
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|12:33
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|12:32
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|12:32
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|12:31
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|12:31
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|12:30
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|12:24
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|12:24
|Fresenius Buy
|UBS AG
|12:22
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:21
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:21
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Overweight
|Barclays Capital
|12:21
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:15
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:14
|Novartis Neutral
|UBS AG
|12:14
|GSK Neutral
|UBS AG
|12:14
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|10:12
|PORR kaufen
|Erste Group Bank
|10:02
|Raiffeisen accumulate
|Erste Group Bank
|09:24
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:18
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:17
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:13
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:12
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|08:19
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:56
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|16.09.26
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|16.09.26
|Barclays Buy
|UBS AG
|16.09.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|16.09.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Saint-Gobain Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research