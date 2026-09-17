Porsche vz. Aktie
|45,85EUR
|0,95EUR
|2,12%
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
Porsche vz Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Porsche AG von 45 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der anstehende Kapitalmarkttag komme zu einem kritischen Zeitpunkt, schrieb Tim Rokossa in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Die Anleger warteten auf Signale des Managements, dass Wertschöpfung wieder möglich werde über Stellschrauben, die man in Zuffenhausen auch maßgeblich selbst in der Hand habe. Im Fokus sieht er die Themen Premiumisierung und Vereinfachung der Modellpalette, Produktivitätssteigerung, Optimierung der Organisation, Kapitaleffizienz und Barmittelzuflüsse sowie Anlegerrenditen./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Buy
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
55,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
45,78 €
|
Abst. Kursziel*:
20,14%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
45,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,96%
|
Analyst Name::
Tim Rokossa
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
16.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
16.09.26
|XETRA-Handel: MDAX nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
16.09.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX am Mittag freundlich (finanzen.at)
|
16.09.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
16.09.26
|ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Porsche AG auf 46 Euro - 'Hold' (dpa-AFX)
|
15.09.26
|Handel in Frankfurt: MDAX klettert letztendlich (finanzen.at)
|
15.09.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|09:13
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:13
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:13
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Porsche vz. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|16.09.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|Porsche vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
Aktuelle Aktienanalysen
|10:12
|PORR kaufen
|Erste Group Bank
|10:02
|Raiffeisen accumulate
|Erste Group Bank
|09:24
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:18
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:17
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:13
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:12
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|08:19
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:56
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|16.09.26
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|16.09.26
|Barclays Buy
|UBS AG
|16.09.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|16.09.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Saint-Gobain Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|BioNTech Buy
|UBS AG
|16.09.26
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|16.09.26
|AT & S kaufen
|Erste Group Bank
|16.09.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.26
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.26
|Stellantis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.26
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|15.09.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|15.09.26
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|15.09.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.