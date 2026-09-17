Diageo Aktie
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WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
Diageo Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 2200 Pence auf "Buy" belassen. Remy Cointreau sei momentan der klare Gewinner im Onlinehandel, schrieb Analyst Edqard Mundy am Mittwoch nach einem Gespräch mit einem Experten für den chinesischen Spirituosenmarkt. Diageo habe auf dem Papier das beste Angebot, sehr unterschiedliche Vertriebsstrukturen bremsten sie aber aus. Insgesamt dürfte sich der chinesische Markt nach einigen schwierigen Jahren nun erholen./ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 14:22 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Buy
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
22,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
18,90 €
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Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
16,23 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Edward Mundy
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KGV*:
-
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