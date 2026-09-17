AB InBev Aktie

69,40EUR -0,16EUR -0,23%
AB InBev für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

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17.09.2026 12:21:44

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für AB Inbev von 85 auf 86 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Brauereikonzern habe seine Bilanz repariert, mit dem Fokus auf Investitionen in operatives Geschäft und Schuldenabbau, schrieb Olivier Nicolai am Mittwoch. Nach dem Höhepunkt von 6,4 im Zuge der SABMiller-Übernahme vor zehn Jahren dürfte das Verhältnis zwischen Nettoverbindlichkeiten und operativem Ergebnis Ende 2026 nur noch bei 2,5 liegen. Dividendensteigerungen, mehr Aktienrückkäufe und selektive Übernahmen hätten nun wieder mehr strategischen Reiz./ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 17:00 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
86,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
69,42 € 		Abst. Kursziel*:
23,88%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
69,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23,92%
Analyst Name::
Olivier Nicolai 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 69,28 -0,40% AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

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13:35 Richemont Outperform Bernstein Research
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12:33 Reckitt Benckiser Group Outperform Bernstein Research
12:33 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
12:32 Danone Outperform Bernstein Research
12:32 Unilever Outperform Bernstein Research
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12:21 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Overweight Barclays Capital
12:21 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:17 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:17 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:15 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:14 Novartis Neutral UBS AG
12:14 GSK Neutral UBS AG
12:14 Sanofi Neutral UBS AG
10:12 PORR kaufen Erste Group Bank
10:02 Raiffeisen accumulate Erste Group Bank
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16.09.26 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
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