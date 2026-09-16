Fresenius Aktie
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WKN DE: FRE5EN / ISIN: DE000FRE5EN2
Fresenius SECo Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 57,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Veränderungsrate, wesentlicher Parameter für die Steigerung der Kostenerstattung von Krankenhausleistungen, dürfte für 2027 auf 4,85 Prozent festgelegt werden, schrieb Hassan Al-Wakeel am Mittwoch. Er sieht dies positiv und als Beruhigung der Ergebnissorgen der Anleger bei der Tochter Helios./ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 10:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 10:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA Overweight
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
57,50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
45,95 €
|
Abst. Kursziel*:
25,14%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
46,27 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,27%
|
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel
|
KGV*:
-
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