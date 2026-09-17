Bilfinger Aktie
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WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006
Bilfinger SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bilfinger mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Buy" belassen. Die zuvor avisierte Erholung im zweiten Halbjahr bleibe aus, schrieb Michael Kuhn in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zur "massiven Gewinnwarnung". Die Kunden blieben in der aktuellen geopolitischen und konjunkturellen Lage zurückhaltend./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bilfinger SE Buy
|
Unternehmen:
Bilfinger SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
125,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
58,75 €
|
Abst. Kursziel*:
112,77%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
60,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
106,27%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bilfinger SE
|
10:19
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank belässt Bilfinger auf 'Buy' - Ziel 125 Euro (dpa-AFX)
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|AKTIE IM FOKUS: Bilfinger schwer unter Druck wegen gesenkter Ziele (dpa-AFX)
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|Krieg im Nahen Osten: Bilfinger senkt Prognose und streicht bis zu 1.500 Stellen (dpa-AFX)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|UBS AG
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