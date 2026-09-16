Danone Aktie
|60,86EUR
|-0,94EUR
|-1,52%
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
Danone Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Outperform" belassen. Die europäische Konsumgüterbranche habe sich im chinesischen Onlinehandel im August sehr unterschiedlich entwickelt, schrieb Callum Elliott am Mittwoch. Danone habe einen deutlichen Absatzrückgang hinnehmen müssen und Marktanteile verloren./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 11:11 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 11:11 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Outperform
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
92,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
60,90 €
|
Abst. Kursziel*:
51,07%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
60,86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
51,17%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Danone S.A.
Analysen zu Danone S.A.
|13:33
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Danone Buy
|UBS AG
|09.09.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|13:33
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Danone Buy
|UBS AG
|09.09.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|13:33
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Danone Buy
|UBS AG
|08.09.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|01.09.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.04.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Danone S.A.
|60,88
|-1,49%
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|Reckitt Benckiser Group Outperform
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|13:38
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|13:38
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|13:34
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|13:33
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|13:32
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|13:21
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|10:26
|Barclays Buy
|UBS AG
|10:25
|Zalando Buy
|UBS AG
|10:15
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|10:13
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|10:12
|Saint-Gobain Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:11
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:09
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:03
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|09:49
|BioNTech Buy
|UBS AG
|09:47
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|09:46
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|09:08
|AT & S kaufen
|Erste Group Bank
|08:34
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:34
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:08
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:53
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:52
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:39
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:23
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:20
|Stellantis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|15.09.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|15.09.26
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|15.09.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.09.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|15.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG