Beiersdorf Aktie
|74,78EUR
|0,44EUR
|0,59%
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
Beiersdorf Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Outperform" belassen. Die Branche habe sich im chinesischen Onlinehandel im August sehr unterschiedlich entwickelt, schrieb Callum Elliott am Mittwoch. Beiersdorf habe stark abgeschnitten, sowohl beim Absatz als auch bei den Marktanteilen./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 11:11 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 11:11 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Outperform
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
95,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
74,94 €
|
Abst. Kursziel*:
26,77%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
74,78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,04%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Beiersdorf AG
Analysen zu Beiersdorf AG
|13:32
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|01.09.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|13:32
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|01.09.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|13:32
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Beiersdorf Underweight
|Barclays Capital
|03.08.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|01.09.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|74,78
|0,59%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:41
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|13:40
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|13:38
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|13:38
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|13:34
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|13:33
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|13:32
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|13:21
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|10:26
|Barclays Buy
|UBS AG
|10:25
|Zalando Buy
|UBS AG
|10:15
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|10:13
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|10:12
|Saint-Gobain Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:11
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:09
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:03
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|09:49
|BioNTech Buy
|UBS AG
|09:47
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|09:46
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|09:08
|AT & S kaufen
|Erste Group Bank
|08:34
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:34
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:08
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:53
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:52
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:39
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:23
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:20
|Stellantis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|15.09.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|15.09.26
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|15.09.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.09.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|15.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG