Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
|17,66EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767
Nordea Bank Abp Registered Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordea von 19 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Bewertungsaufschlag nordischer Banken habe in der Neubewertung des Sektors deutlich abgenommen, schrieb Marlene Eibensteiner in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Nordea bleibt bei attraktiver Profitabilität und soliden Erträgen ihr Favorit im Norden./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
20,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
17,64 €
|
Abst. Kursziel*:
13,38%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
17,66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,28%
|
Analyst Name::
Marlene Eibensteiner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shs
|
09:28
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 beginnt Mittwochshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
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15.09.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
15.09.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 am Dienstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
15.09.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
15.09.26
|EURO STOXX 50-Titel Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordea Bank Abp Registered-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
15.09.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
|
14.09.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels in Rot (finanzen.at)
|
14.09.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs
|10:13
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:13
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:13
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|06.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|09.04.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|24.06.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.07.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|17,72
|0,37%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:26
|Barclays Buy
|UBS AG
|10:25
|Zalando Buy
|UBS AG
|10:15
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|10:13
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|10:12
|Saint-Gobain Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:11
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:09
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:03
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|09:49
|BioNTech Buy
|UBS AG
|09:47
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|09:46
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|09:08
|AT & S kaufen
|Erste Group Bank
|08:34
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:34
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:08
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:53
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:52
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:39
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:23
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:20
|Stellantis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|15.09.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|15.09.26
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|15.09.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.09.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|15.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|15.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|15.09.26
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|15.09.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|15.09.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.