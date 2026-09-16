Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie

17,66EUR 0,00EUR 0,00%
Nordea Bank Abp Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767

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16.09.2026 10:13:49

Nordea Bank Abp Registered Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordea von 19 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Bewertungsaufschlag nordischer Banken habe in der Neubewertung des Sektors deutlich abgenommen, schrieb Marlene Eibensteiner in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Nordea bleibt bei attraktiver Profitabilität und soliden Erträgen ihr Favorit im Norden./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
17,64 € 		Abst. Kursziel*:
13,38%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
17,66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,28%
Analyst Name::
Marlene Eibensteiner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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10:13 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Deutsche Bank AG
04.09.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight Barclays Capital
17.08.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.07.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Nordea Bank Abp Registered Shs 17,72 0,37% Nordea Bank Abp Registered Shs

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10:26 Barclays Buy UBS AG
10:25 Zalando Buy UBS AG
10:15 Diageo Hold Deutsche Bank AG
10:13 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Deutsche Bank AG
10:12 Saint-Gobain Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:11 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:09 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:03 Siemens Outperform Bernstein Research
09:49 BioNTech Buy UBS AG
09:47 AB InBev Buy Deutsche Bank AG
09:46 AstraZeneca Buy UBS AG
09:08 AT & S kaufen Erste Group Bank
08:34 Volkswagen Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:34 Renault Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:08 BioNTech Buy Jefferies & Company Inc.
07:53 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
07:52 BioNTech Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:39 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:38 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:30 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:23 Porsche vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:20 Stellantis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:19 BMW Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:18 Mercedes-Benz Group Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.26 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
15.09.26 BioNTech Buy Jefferies & Company Inc.
15.09.26 Rio Tinto Kaufen DZ BANK
15.09.26 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
15.09.26 Eni Overweight Barclays Capital
15.09.26 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
15.09.26 AXA Outperform RBC Capital Markets
15.09.26 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.
15.09.26 UniCredit Sector Perform RBC Capital Markets
15.09.26 arGEN-X Buy Jefferies & Company Inc.
15.09.26 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.09.26 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
15.09.26 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
15.09.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
15.09.26 Novartis Hold Deutsche Bank AG
15.09.26 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
15.09.26 DHL Group Buy Deutsche Bank AG
15.09.26 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.09.26 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
15.09.26 RTL Market-Perform Bernstein Research
15.09.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
15.09.26 GSK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.26 Netflix Outperform Bernstein Research
15.09.26 National Grid Outperform Bernstein Research
15.09.26 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
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