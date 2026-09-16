Saint-Gobain Aktie

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WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007

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16.09.2026 10:12:07

Saint-Gobain Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Saint-Gobain von 86 auf 85 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Ben Rada Martin kappte am Dienstag seine Absatzerwartungen für das zweite Halbjahr etwas. Teilweise aufgewogen werden die Effekte durch erwartete Preissteigerungen des Baustoffkonzerns./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 17:26 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Neutral
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
69,30 € 		Abst. Kursziel*:
22,66%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
69,28 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22,69%
Analyst Name::
Ben Rada Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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