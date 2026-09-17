Henkel vz. Aktie
|74,54EUR
|0,90EUR
|1,22%
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
17.09.2026 12:33:10
Henkel vz Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 74,96 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Callum Elliott wertete am Mittwoch die Daten von US-Kassenscannern hinsichtlich der Produkte der europäischen Konsumgüterkonzerne aus. Bei Henkel habe das Wachstum etwas angezogen./ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 16:27 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 16:27 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Market-Perform
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
74,96 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
74,06 €
|
Abst. Kursziel*:
1,22%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
74,54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,56%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
12:26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Donnerstagmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.at)
|
16.09.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
16.09.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
16.09.26
|Henkel vz-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung mit Market-Perform (finanzen.at)
|
16.09.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX mittags im Minus (finanzen.at)
|
16.09.26
|DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Henkel vz-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
16.09.26
|Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|12:33
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|12:33
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.06.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:33
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|14.08.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Henkel KGaA Vz.
|74,46
|1,11%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:41
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|13:37
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|13:35
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|13:34
|Nike Neutral
|UBS AG
|12:33
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|12:33
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|12:32
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|12:32
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|12:31
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|12:31
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|12:30
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|12:24
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|12:24
|Fresenius Buy
|UBS AG
|12:22
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:21
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:21
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Overweight
|Barclays Capital
|12:21
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:15
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:14
|Novartis Neutral
|UBS AG
|12:14
|GSK Neutral
|UBS AG
|12:14
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|10:12
|PORR kaufen
|Erste Group Bank
|10:02
|Raiffeisen accumulate
|Erste Group Bank
|09:24
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:18
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:17
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:13
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:12
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|08:19
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:56
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|16.09.26
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|16.09.26
|Barclays Buy
|UBS AG
|16.09.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|16.09.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Saint-Gobain Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|BioNTech Buy
|UBS AG