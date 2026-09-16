Barclays Aktie
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WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
Barclays Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Barclays mit einem Kursziel von 600 Pence auf "Buy" belassen. Analyst Jason Napier beleuchtete am Mittwoch Signale der US-Konkurrenz auf einer Konferenz, die Fragen hinsichtlich eines schwächeren dritten Quartals im Kapitalmarktgeschäft aufwerfen. Generell seien Barclays-Aktien als einer seiner Branchenfavoriten aber zu günstig, um sie bei solch starker Ergebnisdynamik links liegenzulassen./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 02:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Barclays plc Buy
|
Unternehmen:
Barclays plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
6,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
5,57 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
4,78 £
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Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Jason Napier
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KGV*:
-
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