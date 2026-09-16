Barclays Aktie

5,59EUR 0,09EUR 1,62%
Barclays für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.09.2026 10:26:57

Barclays Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Barclays mit einem Kursziel von 600 Pence auf "Buy" belassen. Analyst Jason Napier beleuchtete am Mittwoch Signale der US-Konkurrenz auf einer Konferenz, die Fragen hinsichtlich eines schwächeren dritten Quartals im Kapitalmarktgeschäft aufwerfen. Generell seien Barclays-Aktien als einer seiner Branchenfavoriten aber zu günstig, um sie bei solch starker Ergebnisdynamik links liegenzulassen./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 02:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Barclays plc Buy
Unternehmen:
Barclays plc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
6,00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
5,57 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
4,78 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Jason Napier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Barclays plc

mehr Nachrichten

Analysen zu Barclays plc

mehr Analysen
10:26 Barclays Buy UBS AG
15.09.26 Barclays Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Barclays Buy Jefferies & Company Inc.
29.07.26 Barclays Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.26 Barclays Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Barclays plc 5,58 1,49% Barclays plc

Aktuelle Aktienanalysen

10:26 Barclays Buy UBS AG
10:25 Zalando Buy UBS AG
10:15 Diageo Hold Deutsche Bank AG
10:13 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Deutsche Bank AG
10:12 Saint-Gobain Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:11 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:09 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:03 Siemens Outperform Bernstein Research
09:49 BioNTech Buy UBS AG
09:47 AB InBev Buy Deutsche Bank AG
09:46 AstraZeneca Buy UBS AG
09:08 AT & S kaufen Erste Group Bank
08:34 Volkswagen Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:34 Renault Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:08 BioNTech Buy Jefferies & Company Inc.
07:53 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
07:52 BioNTech Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:39 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:38 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:30 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:23 Porsche vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:20 Stellantis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:19 BMW Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:18 Mercedes-Benz Group Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.26 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
15.09.26 BioNTech Buy Jefferies & Company Inc.
15.09.26 Rio Tinto Kaufen DZ BANK
15.09.26 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
15.09.26 Eni Overweight Barclays Capital
15.09.26 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
15.09.26 AXA Outperform RBC Capital Markets
15.09.26 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.
15.09.26 UniCredit Sector Perform RBC Capital Markets
15.09.26 arGEN-X Buy Jefferies & Company Inc.
15.09.26 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.09.26 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
15.09.26 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
15.09.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
15.09.26 Novartis Hold Deutsche Bank AG
15.09.26 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
15.09.26 DHL Group Buy Deutsche Bank AG
15.09.26 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.09.26 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
15.09.26 RTL Market-Perform Bernstein Research
15.09.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
15.09.26 GSK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.26 Netflix Outperform Bernstein Research
15.09.26 National Grid Outperform Bernstein Research
15.09.26 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen