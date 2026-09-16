Reckitt Benckiser Group Aktie
|59,12EUR
|-0,48EUR
|-0,81%
WKN DE: A420TB / ISIN: GB00BSZBP530
Reckitt Benckiser Group Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Reckitt mit einem Kursziel von 7500 Pence auf "Outperform" belassen. Die europäische Konsumgüterbranche habe sich im chinesischen Onlinehandel im August sehr unterschiedlich entwickelt, schrieb Callum Elliott am Mittwoch. Reckitt habe in puncto Absatzwachstum und Marktanteilsgewinne zu den Besten gehört./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 11:11 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 11:11 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs Outperform
|
Unternehmen:
Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
75,00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
58,78 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
50,58 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs
|
03.09.26
|Handel in London: FTSE 100 beendet den Donnerstagshandel im Plus (finanzen.at)
|
03.09.26
|Freundlicher Handel: Am Nachmittag Gewinne im FTSE 100 (finanzen.at)
|
02.09.26
|LSE-Handel FTSE 100 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
01.09.26
|Dienstagshandel in London: FTSE 100 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
01.09.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 fällt nachmittags (finanzen.at)
|
01.09.26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
|
01.09.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Start des Dienstagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
12.08.26
|Verluste in London: FTSE 100 beendet die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs
|13:40
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|01.09.26
|Reckitt Benckiser Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Reckitt Benckiser Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|13:40
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|01.09.26
|Reckitt Benckiser Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Reckitt Benckiser Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|13:40
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|01.09.26
|Reckitt Benckiser Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Reckitt Benckiser Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs
|59,34
|-0,44%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:41
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|13:40
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|13:38
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|13:38
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|13:34
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|13:33
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|13:32
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|13:21
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|10:26
|Barclays Buy
|UBS AG
|10:25
|Zalando Buy
|UBS AG
|10:15
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|10:13
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|10:12
|Saint-Gobain Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:11
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:09
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:03
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|09:49
|BioNTech Buy
|UBS AG
|09:47
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|09:46
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|09:08
|AT & S kaufen
|Erste Group Bank
|08:34
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:34
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:08
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:53
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:52
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:39
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:23
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:20
|Stellantis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|15.09.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|15.09.26
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|15.09.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.09.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|15.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG