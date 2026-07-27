Roche Aktie
Roche Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Roche von 395,00 auf 434,50 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Da sich die Forschungs- und Entwicklungsproduktivität des Pharmakonzerns verbessere, könnte der Kapitalmarkttag Ende September die Stimmung der Anleger verbessern, schrieb Justin Smith in einer am Montag vorliegenden Studie. Untermauert werden könnte das durch den Start eines Brustkrebs-Medikamentes im kommenden Jahr./mis/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 11:30 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Outperform
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
434,50 CHF
|
Rating jetzt:
Outperform
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Kurs*:
-
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Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
-
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Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Justin Smith
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
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|24.07.26
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|Jungheinrich Kaufen
|DZ BANK
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|24.07.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
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|24.07.26
|RELX Outperform
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|24.07.26
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|24.07.26
|Alphabet A Neutral
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|Nestlé Hold
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