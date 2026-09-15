Roche Aktie
Roche Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Roche von 349 auf 366 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der jährliche Pharmatag am 28. September werde sicher informativ, dürfte aber an der Anlagestory nichts ändern, schrieb James Quigley am Dienstag. Er rechnet zunächst nicht mit Veränderungen am Konsens, passte aber seine Schätzungen für das Medikament Giredestrant an./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 06:15 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Neutral
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
366,00 CHF
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Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
-
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
-
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
James Quigley
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KGV*:
-
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