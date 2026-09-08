LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Roche von 410 auf 430 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst James Gordon warf am Montag einen detaillierten Blick auf die europäische Pharmabranche und die Aussichten bis Ende 2026 und für 2027. Roche zählt zu den von Gordon favorisierten Pharmariesen. Er begründet dies mit dem langfristigen Wachstum und dem bevorstehenden Start von Giredestrant gegen eine bestimmte Brustkrebsvariante im frühen Stadium./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 15:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 15:45 / GMT





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