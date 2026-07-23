Roche Aktie
23.07.2026 13:58:44
Roche Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Roche auf "Outperform" mit einem Kursziel von 395 Franken belassen. Justin Smith attestierte dem Pharmakonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung eine "beeindruckende Marge" als Treiber solider Ergebnisse./tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 06:25 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 06:25 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Outperform
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
395,00 CHF
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
-
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Justin Smith
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
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12:47
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|08.06.26
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|Roche Underperform
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|27.05.26
|Roche Hold
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|Roche Outperform
|Bernstein Research
|30.06.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.06.26
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|04.06.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.26
|Roche Hold
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|Roche Outperform
|Bernstein Research
|26.05.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|28.04.26
|Roche Overweight
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|27.04.26
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|24.04.26
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|UBS AG
|08.06.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.05.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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|14:01
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|Roche Outperform
|Bernstein Research
|13:55
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|BAT Buy
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|Nokia Market-Perform
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|13:54
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|13:53
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|13:53
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|AB InBev Buy
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|13:01
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|Deutsche Bank AG
|12:37
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:21
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|12:21
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|12:20
|Dürr Hold
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|12:18
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|12:11
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|11:57
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:53
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:52
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:50
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:38
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:33
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|11:30
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|11:30
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|11:29
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|11:27
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:27
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:24
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|11:15
|Valeo Market-Perform
|Bernstein Research
|11:12
|Verbund Sell
|Deutsche Bank AG
|11:06
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:54
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:52
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research