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23.09.2026 10:28:50

Roche Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Roche vor dem Pharmatag des Unternehmens am 28. September in London auf "Hold" mit einem Kursziel von 350 Franken belassen. Die Pharma-Erträge dürften sich dank der weiter breiten Onkologie-Aufstellung sowie einer gut gefüllten Produkt-Pipeline in den Bereichen Immunologie und Neurologie verbessern und über den Kapitalkosten liegen, schrieb Luisa Hector am Dienstag. Der Aktienkurs spiegele das bereits wider./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 16:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Hold
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
350,00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Luisa Hector 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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